بغداد وواشنطن تتفقان على سحب القوات الأميركية

2021/04/07 | 21:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بيان أميركي-عراقي مشترك، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وافقت على نقل القوات المقاتلة المتبقية من العراق.

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