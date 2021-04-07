محافظ البصرة يعلن الشروع بخطة عمل لإعادة الحياة لمديرية العمل والشؤون الاجتماعية

2021/04/07 | 22:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعلن مديرُ مديرية العمل والشؤون الاجتماعية عماد العيدانيّ، وحسب توجيهات محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيدانيّ، عن انطلاقِ خطة عمل متكاملة لإعادة الحياة للمديرية وإعادة فتح الورش التدريبية لتطوير طاقات العاطلين عن العمل.

وقال العيدانيّ في تصريحٍ صحفي إن “محافظ البصرة أسعد العيدانيّ، كلفنا بالتنسيق مع نائبه الإداريّ ضرغام الأجوديّ، ومعاونه لشؤون العمل والشؤون الاجتماعيّة عرب الجزائريّ، بإدارة مهام مديرية العمل والشؤون الاجتماعيّة بعد إحالة مديرها السابق محسن المظفر للتقاعد والذي قدمَ جهداً كبيراً ساهمَ بإنجاح العمل”، مؤكداً أن “المديرية ستشهد حركة عمل كبيرة تعيّد فيها الحياة وتفعل ورشها التدريبيّة”.

وتابع أن “المديرية كبيرة بمحتواها وتفاصيلها المهمة من كوادر فعالة وطاقات منتجة، وستقدم خدماتاً لكل البصريّين، سيما العاطلين عن العمل وعبر ورشها التدريبيّة التي تصل لـ 18 ورشة، يقدّم فيها التدريبُ من مدربين أكفاء وباختصاصات نادرة جداً، وستشمل دورات في الحاسوب والانترنيت واللحام والحلاقة والنجارة والطبخ والخياطة وغيرها من الاختصاصات النافعة للمجتمع البصريّ”.

بدوره، اعلن مدير دائرة صحة البصرة عباس التميمي عن موافقة المحافظ على تخصيص قطعة ارض لإنشاء مستشفى للامراض النفسية، يضم مركزا لتأهيل ومعالجة المدمنين على المخدرات.

وقال التميمي ان محافظ البصرة وافق على طلبنا بتخصيص قطعة ارض واوعز لمديرية بلدية البصرة بتخصيص الارض ومخاطبة شركة نفط البصرة لتمويل هذا المشروع.



واكد ان الحاجة اصبحت ملحة جداً لانشاء مصحة نفسية متخصصة يكون من ضمنها قسم خاص لمعالجة المدمنين على المخدرات.



يذكر انه قد خطط لانشاء هذا المشروع منذ العام 2017، الا انه تلكأ انشاؤه لعدم توفر قطعة ارض.

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