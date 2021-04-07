2021/04/07 | 22:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصحاف: بغداد وواشنطن اتفقتا على عدم وجود قوات قتالية في العراق » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 22:09

واع/

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحاف: بغداد وواشنطن اتفقتا على عدم وجود قوات قتالية في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحاف: بغداد وواشنطن اتفقتا على عدم وجود قوات قتالية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).