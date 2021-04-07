الكاظمي يصدر توجيهاً في ضوء مخرجات الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي

2021/04/07 | 22:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بتشكيل لجنة فنية لإقرار آليات وتوقيتات تنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي.

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وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 نيسان 2021)، إنه "على ضوء مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس أركان الجيش لعقد محادثات فنية مع الجانب الأميركي لغرض إقرار الآليات والتوقيتات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي في الجانبين الأمني والعسكري".

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