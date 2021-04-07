كورونا في إيران.. تصاعد عدد الإصابات يدفع الحكومة لقرارات إغلاق جديدة

2021/04/07 | 22:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، يبدو إنه لا يوجد انفراجة بخصوص إصابات كورونا تلوح في الأفاق، في وقت تأخر فيه منح اللقاحات في مختلف أنحاء البلاد، التي يبلغ سكانها 84 مليون نسمة.

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