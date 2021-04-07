الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة فنية لعقد محادثات مع الجانب الامريكي لتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي

2021/04/07 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة فنية لعقد محادثات مع الجانب الأمريكي بخصوص مخرجات الحوار الاستراتيجي، في الجانبين الأمني والعسكري.

وقال الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان تلقته (بغداد اليوم)،أنه "على ضوء مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس أركان الجيش".

واضاف اللواء رسول: "لعقد محادثات فنية مع الجانب الأمريكي لغرض إقرار الآليات والتوقيتات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي في الجانبين الأمني والعسكري".

وعقد العراق والولايات المتحدة الاميركية، مساء اليوم الاربعاء، الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي.

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