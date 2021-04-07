2021/04/07 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي، واثق السلامي، اليوم الاربعاء، تأثر البلاد بزخات مطر، مع تشكل سحب رعدية، يوم غد الخميس.

وقال واثق السلامي، في منشور على موقع فيسبوك إن "خرائط الطقس تشير إلى توفر فرص تكونات سحب ركامية رعدية (محدودة) متفرقة، نهار غد الخميس، مع ارتفاع إضافي على درجات الحرارة".

وأضاف، أن "الرياح ستكون يوم غد جنوبية شرقية معتدلة السرعة في مدن الفرات الأوسط والجنوب".





وبين، أن "التوقعات تشير إلى تأثر البلاد بزخات مطر نهار ومساء يوم غد الخميس، وذلك في اماكن متفرقة من البلاد، وستتخللها زوابع رعدية".

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