العمليات المشتركة تعلن نتائج التحقيق في سقوط ضحايا خلال تظاهرات ذي قار

2021/04/07 | 22:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاربعاء، أن لجنة التحقيق بأحداث ذي قار توصلت الى نتائج وتوصيات في سقوط ضحايا خلال تظاهرات ذي قار.وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بعد الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار نهاية شهر شباط الماضي، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية، …

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