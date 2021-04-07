مظهر صالح: الاتفاقية الصينية دخلت حيز التنفيذ

2021/04/07 | 22:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: نصار الحاج

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح أن الاتفاقية مع الصين ما زالت فاعلة ونافذة المفعول، ووضعت مبالغ تمويلية بقرابة ملياري دولار في قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 للجانب الاستثماري لغرض السير فيها، موضحاً أن “ذلك يجعل الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ.”

وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “اتفاقية إطار التعاون بين العراق وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة ملاحقه الحسابية والنفطية بشكل نهائي بتاريخ 23 ايلول 2019 في بكين، والذي يمتد لعشرين عاماً، يقوم على مبدأ النفط مقابل الإعمار في البنى التحتية للعراق”.



وأضاف ان الاتفاقية تشمل قطاع الطاقة وبحسب ما تقرره حكومة جمهورية العراق في دعوتها للشركات الصينية الرصينة بغية التنفيذ وعلى وفق أسس تنافسية وبالمواصفات العالمية المعتمدة”، لافتاً الى أن “الاتفاقية تقوم على إيداع مبالغ 100 ألف برميل من صادرات العراق الى الصين في حساب مصرفي آمن وتستخدم امواله للانفاق على مشاريع الإعمار والبناء التي تتعلق بحياة الشعب”.



ولفت الى أن “الصين تؤازر تقديم تسهيلات ائتمانية إضافية عند الحاجة للتمويل وضمان استمراره وعلى وفق قاعدة التمويل المشترك من دون أن تتوقف المشروعات وبحسب التفاصيل في الملحقين الحسابي والنفطي من اتفاقية إطار التعاون بين البلدين”.

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