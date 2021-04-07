السفير الروسي يهنئ الشيخ حمودي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للمجلس الاعلى

2021/04/07 | 22:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ هنأ السفير الروسي، “ماكسيم ماكسيموف، الشيخ الدكتور همام حمودي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي، متمنيا له وافر الصحة والتوفيق في عمله لخدمة بلده وشعبه.

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