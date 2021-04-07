محافظة عراقية تصدر 5 قرارت استعدادا لشهر رمضان

2021/04/07 | 22:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، الاربعاء، خمسة قرارات استعدادا لشهر رمضان بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في اسعار المواد الغذائية الاساسية.

وذكر المياحي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (7 نيسان 2021)، انه "للسيطرة على السوق المحلية وحمايتها والحد من جشع بعض التجار او مستغلي الازمات تقرر ما يلي:

اولا: تفعيل دور لجان الامن الاقتصادي وقيامها بجولات مستمرة لمتابعة الاسعار بشكل يومي .

ثانيا: اصدار لائحة بتسعيرة موحدة للمواد الغذائية الاساسية والزام الاسواق بالبيع بموجبها ومحاسبة المخالفين.

ثالثا: الزام جميع الشركات المنتجة للحوم بأنواعها وبيض المائدة بفتح منافذ بيع مباشرة للمواطنين في جميع الاقضية والنواحي، والبيع للمواطنين بسعر الجملة.

رابعا: منع تصدير المنتجات الحيوانية والمواشي والاسماك والبيض خارج حدود المحافظة ، وعلى السيطرات الخارجية ضبط ومنع خروج هذه المواد لاي سبب كان لحين استقرار الاسعار وكفاية السوق المحلية.

خامسا: دعم عمل الفرق التطوعية وابداء كافة التسهيلات والتصاريح اللازمة لاخذ دورها المميز الذي اعتادت عليه في دعم الاسر المتعففة بوجبات المواد الرمضانية.

واضاف البيان، انه "نعول كثيرا على حالة التراحم والانسانية الكبيرة التي يتمتع بيها نسيج المجتمع الواسطي ودور منظمات المجتمع المدني، والاخيار والميسورين في شد اواصر التلاحم المجتمعي وعبور الازمات سيما في شهر الخير والمودة والرحمة".

N.A

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