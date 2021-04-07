التخطيط تحدد حجم العشوائيات في العراق وتؤكد: بغداد في الصدارة

2021/04/07 | 22:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص /المركز الخبري الوطني حددت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، حجم حجم العشوائيات في العراق، وأكدت ان بغداد تتصدر باقي المحافظات.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في تصرح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن […]

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