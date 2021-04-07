2021/04/07 | 22:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن اللواء يحيى رسول الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة عن توجيه القائد العام بتشكيل لجنة فنية مع الجانب الامريكي .وقال رسول في تغريدة انه : في ضوء مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس أركان الجيش لعقد محادثات فنية مع الجانب الأمريكي لغرض إقرار الآليات والتوقيتات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي في الجانبين الامني والعسكري./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحيى رسول: القائد العام يوجه بتشكيل لجنة فنية مع الجانب الامريكي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحيى رسول: القائد العام يوجه بتشكيل لجنة فنية مع الجانب الامريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).