كفري.. حفل تأبيني بمناسبة 33 عاما على جريمة الانفال

2021/04/07 | 22:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور كل من أكرام علي عضو المكتب السياسي لـ .أ.و.ك وكريم شكور محمد مسؤول تنظيمات مركز16 حمرين وعدد من مدراء الدوائر الأمنية والأدارية وذوي ضحايا جريمة الأنفال، أقامت جمعية الدفاع عن قضية الأنفال بالتعاون مع مركز 16تنظيمات حمرين اليوم الاربعاء حفلا تأبينيا على الملعب الخماسي الرياضي في ناحية زينانة التابعة لقضاء كفري في منطقة كرميان بمناسبة ذكرى مرور 33 عاما على أرتكاب جريمة الأنفال السيئة الصيت من قبل النظامي الصدامي المقبور في منطقة كرميان.

بدأ الحفل بقرأة ايات من القرأن الكريم مع الوقوف دقيقة صمت أجلالا لأرواح الشهداء والمؤنفلين بعدها قام كل من مركز كرميان للجمعية ومسؤول مركز تنظيمات 16حمرين ومسؤول لجنة زينانة لـ ا.و.ك بالقاء كلمات أشادوا فيها ببشاعة أرتكاب الجريمة ضد الكورد بصورة عامة وابناء المنطقة بصورة خاصة وصمود وتصدي قوات البيشمركة للجيش والجحوش الصدامي أثناء هجومهم على قرى منطقة كرميان.

وفي الختام تم تكريم عدة عوائل من وحيدي ضحايا جريمة الأنفال بشهادة تقديرية .

PUKmedia عمر اواره

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