2021/04/07 | 22:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت اللجنة الاستشارية الألمانية للقاحات، إنه لا يوجد مخاطر على الأفراد الأصغر سنا من تبديل اللقاح بعد أخذهم الجرعة الأولى من لقاح “أسترازينيكا”.

وقالت ماريان روبل ماتيو، عضو اللجنة في إفادة عبر الإنترنت إن “لا أحد يتوقع من منظور مناعي أنه سيكون هناك خلل في الحصول على جرعة ثانية من لقاح آخر”.

أما عضو اللجنة رويبلي ماثيو، فأشار إلى أنه إذا ثبت أن الجرعة الثانية غير فعالة، يمكن أن تكون الجرعة الثالثة فعالة.

هذا ونصحت لجنة اللقاحات الألمانية STIKO، الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما والذين تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح “أسترازينيكا” بعدم تلقي جرعتهم الثانية.

وأوصت اللجنة بأن يتلقى هؤلاء الأشخاص جرعة من لقاح قائم على mRNA، مثل تلك الموجودة في “فايزر” أو “موديرنا” بعد 12 أسبوعا من تلقي جرعتهم الأولى من “أسترازينيكا”.

التالي

منذ 3 ساعات

هزة أرضية تضرب مدينة مصرية

منذ 4 ساعات

الملك الأردني: قررت التعامل مع الأمير حمزة في إطار العائلة

منذ 6 ساعات

الأردن..



قرار جديد بخصوص حظر النشر في قضية الأمير حمزة

منذ 24 ساعة

تنظيم “القاعدة” يتبنى استهداف القوات الإماراتية في اليمن

منذ يوم واحد

تعرض سفينة إيرانية لهجوم في البحر الأحمر

منذ يوم واحد

ضحايا كورونا عالمياً..



احصائية جديدة تشمل 210 دول

منذ يوم واحد

أمريكا..



سقوط قتلى في إطلاق نار بولاية ماريلاند

منذ يوم واحد

وزير الخارجية السعودي في الأردن محملاً برسالة من الملك سلمان

منذ يومين

اليابان تخشى تفشي موجة رابعة محتملة لفيروس كورونا

منذ يومين

اجراءات جديدة بشأن “العمرة” والصلاة بالحرم المكي في رمضان

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا: لا مخاطر في تبديل اللقاح بعد أخذ الجرعة الأولى من “أسترازينيكا”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا: لا مخاطر في تبديل اللقاح بعد أخذ الجرعة الأولى من “أسترازينيكا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).