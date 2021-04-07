الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن: اتفاق على تخفيض القوات الأمريكية

2021/04/07 | 22:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن العراق، الأربعاء، نتائج الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن وجود قوات التحالف الدولي في البلاد، والمحاور السياسية والاقتصادية.

شهدت الجولة الثالثة اتفاقًا على تخفيض عديد القوات الأمريكية تمهيدًا لانسحاب القوات القتالية

وقال وزير الخارجية فوائد حسين في مؤتمر صحافي مشترك عقد في مقر الوزارة، 7 نيسان/أبريل، إنّ "الجولة الثالثة عقدت بحضور جميع القطاعات الحكومية العراقية، إضافة إلى ممثل عن إقليم كردستان"، مبينًا أنّ "الجانبين أكدا أهمية العلاقات وفقًا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي".

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هل يُصلح "الحوار الاستراتيجي" ما أفسدته الصواريخ؟

وأضاف حسين، أنّ "العراق أكد على دور واشنطن في مساعدة القوات الأمنية في حرب ضد داعش، والتزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية".

من جانبه، قال مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي خلال المؤتمر، إنّ "الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت بسحب المزيد من القوات الأمريكية من البلاد، وعدم وجود أية قواعد عسكرية أمريكية داخل البلاد"، موضحًا أنّ "عملية انسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق ستجري عبر لجنة مشتركة تتولى تحديد التوقيتات الزمنية".

وأضاف الأعرجي، أنّ "العراق سيقود وفق الاتفاق الجديد العمليات القتالية ضد التنظيمات الإرهابية"، مؤكدًا أنّ "التعاون الأمني والعسكري سيستمر عبر التدريب وتقديم الاستشارة والتجهيز وبعض أشكال الدعم اللوجستي والدعم الاستخباري والمعلوماتي، حصرًا في مجال مكافحة الإرهاب".

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي خلال المباحثات، إنّ "الاجتماع يأتي تاكّيدًا على علاقةِ الشراكةِ بين العراقِ والولايات المتحدةِ"، مبينًا أنّ "الحكومة العراقية ماضية لإرساء دعائم الديمقراطيةِ".

وأضاف، أنّ "العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان شهدت تطورًا باتجاه حلِّ المشاكلِ العالقةِ"، مشيرًا إلى أنّ "العراقُ يشهد انفتاحًا في علاقاتهِ ضمنَ محيطه العربيّ وجواره الإسلاميّ وعلى الصعيدِ الدوليّ".

كما قال في تغريدة عقب المباحثات الأولى التي يجريها مع السلطات العراقية كوزير للخارجية، إنّه "متفائل بشأن الطريق إلى الأمام بعد مراجعة التقدم الذي أحرزناه في كل مجال من مجالات شراكتنا الواسعة والاستراتيجية".

ونشرت وزارة الخارجية العراقية نص البيان المشترك الذي تضمن نتائج الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي، وفيما يلي نصه:

وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 الخاصة بعلاقة الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، ترأس وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ووزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، وفدي جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع لجنة التنسيق العليا عبر المهاتفة المرئية يوم الأربعاء الموافق 7/4/2021.

جدد الجانبان تأكيدهما على أهمية العلاقات الثنائية القوية التي تعود بالنفع على الشعبين العراقي والأمريكي.



وتناولت النقاشات قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة والبيئة، والقضايا السياسية، والعلاقات الثقافية.



كما شارك في الحوار ممثلون عن حكومة إقليم كردستان.

وجدد البلدان تأكيدهما على أهمية مبادئ اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وجددت الولايات المتحدة تأكيد احترامها لسيادة العراق وسلامة أراضيه وللقرارات ذات الصلة والتي صدرت عن السلطتين التشريعية والتنفيذية العراقية.

إن العراق والولايات المتحدة يدركان الصعوبات التي تسبب بها فيروس كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وأعادا التأكيد على شراكتهما الاقتصادية القوية.



كما أثنت الولايات المتحدة على الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة العراقية الخاصة بالانضمام إلى اتفاقية نيويورك للتحكيم وإدخال نظام "منح التأشيرات عند الوصول" من أجل تعزيز التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي.

ويعتزم كلا البلدين العمل بشكل وثيق مع بعضهما فيما يلتزم العراق بتنفيذ الإصلاحات من أجل تنويع اقتصاده، وتحسين مناخ العمل، وتقديم المساعدة لإنشاء قطاع خاص أكثر حيوية.



وجدد الوفد الأمريكي تأكيده أنه بإمكان الشركات الأمريكية تقديم المساعدة في تنويع الاقتصاد العراقي من خلال الاستثمار في المشاريع التي من شأنها خلق فرص العمل وتحسين الخدمات العامة والمساعدة في تطوير موارد الطاقة في البلاد.

كما ناقش البلدان أهمية زيادة التعاون بينهما لمكافحة جائحة كورونا.



حيث ساهمت الحكومة الأمريكية بتقديمها الأموال لتجديد وتجهيز مختبرات الصحة العامة العراقية، وتبرعها بأجهزة فحص فيروس كورونا ومعدات الحماية الشخصية بالإضافة إلى تدريبها علماء الأوبئة العراقيين على سبل تحديد والاستجابة لحالات تفشي المرض الحالية والمستقبلية.

كما أعربت الولايات المتحدة عن دعمها للجهود التي بذلها العراق لإصلاح قطاع الطاقة من أجل توفير طاقة كهربائية رخيصة بانقطاعات أقل للمواطنين.



وأكد البلدان دعمهما لقرار العراق الخاص بتنويع مصادر طاقته من خلال بناء وتقوية أواصر العلاقات مع دول الجوار كالأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، والمضي قدماً في مشاريع ربط الشبكة الكهربائية.



وأشار كل من العراق والولايات المتحدة إلى نيتهما المشتركة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية والعمل معاً لتعزيز الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ، بما في ذلك العمل مع القطاع الخاص في الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ المشاريع التي تعزز تنمية الطاقة النظيفة، وتحسين سبل توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وتطوير كفاءة انتاج الطاقة، ومعالجة الغاز المصاحب لاستخراج النفط.

إن مثل هذه المشاريع تزيد من المساهمة في تنفيذ التزامات العراق تجاه اتفاقية باريس للتغير المناخي وهذا تطور ايجابي ترحب به الولايات المتحدة.



وناقش البلدان التعاون مع الهيئات العلمية الامريكية لمساعدة العراق في تحسين ادارة وحماية موارده البيئية والطبيعية بما فيها الموارد المائية.



كما رحبت الولايات المتحدة بالتقدم المحرز في العلاقات ما بين الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان بتوصلهما الى اتفاق بشأن الموازنة والطاقة والقضايا الاستراتيجية الأخرى.

وجددت الولايات المتحدة تأكيدها على احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه وحرية التعبير التي يكفلها الدستور العراقي.



وناقش الوفدان السبل التي يمكن للولايات المتحدة أن تدعم من خلالها الحكومة العراقية فيما يخص توفير الحماية للمتظاهرين السلميين ونشطاء المجتمع المدني وتحقيق المساءلة القانونية.

ورحب العراق بدعم الولايات المتحدة للانتخابات البرلمانية من خلال تمويلها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.



واتجه البلدان بشكل مشترك إلى تمديد الحد الأقصى لمدة صلاحية تأشيرات الدخول للدبلوماسيين والوفود الحكومية لتصل إلى عامين، وبالتالي تقليص التأجيلات الإدارية في كلا البلدين، وسيضمن ذلك سهولة أكبر في السفر والتواصل المباشر بين الحكومتين.



كما جددت الولايات المتحدة عزمها المستمر على دعم العراق في التوصل لحلول دائمة فيما يخص النازحين داخليًا بحيث تكون هذه الحلول طوعية وآمنة وكريمة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للفئات التي تعرضت للإبادة الجماعية من قبل داعش.



كما ناقش البلدان العمل على تحقيق المزيد من التقدم في مجالات التعاون القضائي واستعادة الممتلكات وفي مكافحة الفساد.

وفي النقاشات المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب أعاد الطرفان التأكيد على رغبتهما المشتركة بمواصلة التنسيق والتعاون الثنائي، كما أكّد البلدان أن وجود القوات الأمريكية في العراق جاء بناءً على دعوة الحكومة العراقية لغرض دعم القوات الأمنية العراقية في حربها ضد داعش.

وفي ضوء تطور قدرات القوات الأمنية العراقية توصل الطرفان إلى أن دور القوات الأمريكية وقوات التحالف قد تحول الآن إلى المهمات التدريبية والاستشارية على نحو يسمح بإعادة نشر المتبقي من القوات القتالية خارج العراق، على أن يتفق الطرفان على التوقيتات الزمنية في محادثات فنية مقبلة.

يعكس هذا التحول في طبيعة مهمات القوات الأمريكية والقوات الدولية الأخرى من العمليات القتالية إلى التدريب والتجهيز والمساندة نجاح شراكتنا الاستراتيجية ويضمن دعم الجهود المتواصلة للقوات العراقية لضمان أنّ داعش لن يهدد استقرار العراق مجددًا.

وجددت الحكومة العراقية التزامها بحماية أفراد وقوافل التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية التابعة لدوله.



وقد شدد البلدان على أنّ القواعد التي يتواجد بها أفراد التحالف هي قواعد عراقية وهم موجودون فيها حصرًا لدعم جهود العراق في الحرب ضد داعش.



وينوي البلدان مواصلة المحادثات عبر لجنة عسكرية مشتركة لضمان انسجام عمليات التحالف الدولي مع احتياجات القوات الأمنية العراقية، وبضمنها قوات البيشمركة.

أما في مجال التعليم العالي والتعاون العلمي والثقافي، ناقشت الحكومتان دعم الولايات المتحدة للجهود التي يبذلها العراق لتعزيز التعليم العالي بالتعاون مع الجامعات الأمريكية من خلال برنامج فولبرايت (Fulbright)، ومبادرة شراكة التعليم العالي للسفارة الأمريكية (Higher Education Partnership Initiative)، والدعم الأمريكي الموسع لمبادرة الجامعات في المناطق المحررة (Liberated Universities Initiative).



كما يعتزم البلدان تحديد سبل إضافية لدعم خطط العراق الرامية لإصلاح التعليم العالي وتعزيز الشراكات الجامعية بين العراق والولايات المتحدة.

واستعرض الوفدان التقدم المحرز في جهودهما المشتركة للحفاظ على التراث الثقافي الغني للعراق والتنوع الديني وأكدا عزمهما على التعاون لإعادة الممتلكات الثقافية العراقية التي أدخلت إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، إلى مكانها الصحيح في العراق.



ومن أمثلة ذلك استعادة الحكومة العراقية، في شهر آب الماضي، أرشيف يعود لحزب البعث المحظور الذي كان محفوظًا بشكل مؤقت في مؤسسة هوفر (Hoover Institute).

وقدمت وزارة الخارجية الامريكية المساعدة بتسهيل إجراءات نقل هذا الأرشيف، حيث نقلت وزارة الدفاع الامريكية 6.5 مليون وثيقة إلى بغداد.



وقد أدان البلدان الأعمال الإجرامية لحزب البعث المحظور ضد الشعب العراقي.



وناقش البلدان التقدم الذي أحرز فيما يتعلق بمنحة أمريكية لمؤسسة سميثسونيان (Smithsonian Institute) خاصة بمواصلة وتوسيع مشروع إنقاذ نمرود (Nimrud Rescue project)، دعمًا لأهداف العراق بالحفاظ على التراث الثقافي.



وناقش الوفدان الاستفادة من المعارض الافتراضية في نشر المنجزات الثقافية والتاريخية للشعب العراقي حول العالم.

في الختام، جدد البلدان تأكيدهما على أهمية العلاقة الاستراتيجية بينهما وعزمهما على مواصلة اتخاذ الخطوات المناسبة لتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين ويحقق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.



كما رحبت الولايات المتحدة بفرصة إعادة تأكيد وتعزيز شراكتها مع العراق.



وتتطلع الحكومتان إلى مزيد من المناقشات حول القضايا المذكورة أعلاه في اجتماع لجنة التنسيق العليا للحوار الاستراتيجي والذي سيعقد في وقت لاحق.

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