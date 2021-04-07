اتفاق على ملفات مهمة.. تفاصيل بيان الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي

2021/04/07 | 22:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلهجة ودية وردت فيها كلمات التعاون والشراكة والصداقة بشكل متكرر، أصدرت بغداد وواشنطن بيانا مشتركا عقب انتهاء الجولة الثالثة من جولات الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

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