واسط تتخذ إجراءات ’صارمة’ لمواجهة ارتفاع الأسعار

2021/04/07 | 22:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ واسط أعلنت محافظة واسط، الأربعاء، اتخاذ إجراءات وتدابير للسيطرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية. وقال المحافظ محمد المياحي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “استعداد لشهر رمضان المبارك، ونتيجة لتسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية الاساسية كاللحوم بأنواعها والفواكه والخضار وباقي متطلبات المائدة العراقية الرمضانية، وللسيطرة على …

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