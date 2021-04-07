مصدر: لجنة مكافحة الفساد تعتقل مدير عام الحديد والصلب

2021/04/07 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر حكومي

لجنة مكافحة الفساد، برئاسة أحمد أبو رغيف، تعتقل مدير عام الحديد والصلب عباس حيال، بسبب قضايا فسادعملية الاعتقال تمت وفق مذكرة صادرة من القضاء العراقي

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