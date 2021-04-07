اجتماع بين الكاظمي والقوى السياسية الشيعية لمناقشة ملفين

2021/04/07 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر سياسي مطلع:

حالياً يعقد اجتماع بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والقوى السياسية الشيعية السبعةالاجتماع يناقش ملف الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن وملف جولة زيارة الكاظمي الخليجية الاخيرة

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