اعتقال مسؤول عراقي كبير بتهم فساد

2021/04/07 | 22:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 9 دقیقة

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افاد مصدر مطلع، الاربعاء، عن اعتقال لجنة مكافحة الفساد برئاسة أحمد أبو رغيف مسؤلا كبيرا في احدى وزارات الدولة.

وذكر المصدر في تصريح لـ NRT عربية، ان "لجنة مكافحة الفساد برئاسة أحمد أبو رغيف اعتقلت مدير عام الحديد والصلب عباس حيال، بسبب قضايا فساد".

واضاف، ان "‏عملية الاعتقال تمت وفق مذكرة صادرة من القضاء العراقي".

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