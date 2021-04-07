مباراة القوة الجوية والوحدة السعودي تذهب إلى التمديد شوطين إضافيين

2021/04/07 | 23:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انتهى الوقت الاصلي لمباراة القوة الجوية والوحدة السعودي بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.وسيصار الى التمديد شوطين اضافيين./انتهى

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