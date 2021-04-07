حظر تجوال جزئي في عموم مدن اقليم كوردستان

2021/04/07 | 23:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء حظر تجوال جزئي لمدة أربعة أيام، لمواجهة الارتفاع الملحوظ في معدلات الاصابة بفيروس كورونا خلال الايام الاخيرة.

وقالت الوزارة في بيان، إن الحظر يشمل تجوال المركبات والأشخاص في جميع محافظات الإقليم من الساعة الثامنة مساء لغاية الساعة السادسة صباحا اعتبارا من يوم غد الخميس الثامن من نيسان لغاية الثاني عشر منه.

وأوضح البيان، أن القرار اتخذ بناءً على مقترح من وزارة الصحة وبسبب تصاعد معدلات الاصابة بفيروس كورونا وكثرة الضحايا، ومن اجل حماية الأمن الصحي لاقليم كوردستان.

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية

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