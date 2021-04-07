فرض حظر التجوال الجزئي في محافظات كردستان اعتباراً من يوم غد الخميس

2021/04/07 | 23:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، الأربعاء، فرض حظر التجوال الجزئي في محافظات ومدن الإقليم اعتباراً من مساء يوم غد الخميس. وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تقرر فرض حظر التجوال الجزئي في مدن إقليم كردستان، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس الموافق 8 نيسان 2021”. وأضاف، أن …

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