الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة فنية لعقد محادثات مع الجانب الأمريكي

2021/04/07 | 23:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، بتشكيل لجنة فنية لعقد محادثات مع الجانب الأمريكي.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “على ضوء مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية وجه القائد العام للقوات المسلحة …

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