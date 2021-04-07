اقليم كوردستان يعلن حظر التجوال بين محافظاته

2021/04/07 | 23:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، الأربعاء، حظر تجوال جزئي لمدة أربعة أيام، بين محافظاته لمواجهة الارتفاع الملحوظ في معدلات الاصابة بفيروس كورونا.

و قالت الداخلية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (7 نيسان 2021)، ان "الحظر يشمل تجوال المركبات والأشخاص في جميع محافظات الإقليم من الساعة الثامنة مساء لغاية الساعة السادسة صباحا اعتبارا من يوم غد الخميس الثامن من نيسان لغاية الثاني عشر منه".

واضاف البيان، ان "القرار لا يشمل حركة سيارات الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتحالف والدبلوماسيين وسيارات القوات الامنية والفرق الصحية وشركات النفط وشركات الاتصالات وسيارات الإسعاف والصحفيين الذين لهم واجب رسمي"، لافتا الى ان "الصيدليات الخافرة ستبقى مفتوحة".

وأوضح ، أن "القرار اتخذ بناء على مقترح من وزارة الصحة وبسبب ارتفاع معدلات الاصابة بفيروس كورونا وكثرة الضحايا، ومن اجل حماية الأمن الصحي لاقليم كوردستان".

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