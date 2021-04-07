العصائب تعلق بشأن الاشتباكات التي حصلت في احدى دوائر الموصل

2021/04/07 | 23:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد المتحدث بإسم المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق محمود الربيعي، الاربعاء، رفضه لأي مساس او تدخل بعمل مؤسسات الدولة.

وذكر الربيعي في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (7 نيسان 2021)، انه بخصوص "حادثة مديرية التعويضات في الموصل ورفض اي تدخل في عمل مؤسسات الدولة تؤكد حركة عصائب أهل الحق وكما أكدت سابقا رفضها لأي مساس او تدخل بعمل مؤسسات الدولة".

واضاف، انه "نعتقد ان الحل الصحيح في أي مشكلة تحصل من هذا النوع ومن أي شخص كان ولأي جهه ينتمي هو بإجراء التحقيق الحيادي وإحالة الموضوع الى القضاء لتأخذ القوانين مجراها ".

واوضح، ان هذا هو موقفنا الرسمي والصريح فيما جرى من ملابسات في الحادثة الاخيرة التي حصلت في نينوى او مايمكن ان يحصل لاسمح الله من حوادث اخرى" .

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