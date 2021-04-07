الصدر يغرد: ’الوباء’ لن يزول لهذه الأسباب

2021/04/07 | 23:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علّق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، بشأن تفشي جائحة كورونا، تزامناً مع تسجيل الحصيلة الوبائية اليومية الأعلى منذ تفشي الفيروس في العراق.

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وقال الصدر في تدوينة تابعها "ناس"، (7 نيسان 2021)، "اعلموا أن استمرار البلاء يعني استمرار الغضب الإلهي، وخصوصاً وأن هذه الجائحة مرت على العالم عموماً وعلى عراقنا خصوصاً فغيرته إلى الأسوأ وما من متعظ".

وأضاف، "كيف تتوقعون زوال الوباء..



فلا أنتم ملتزمون بالاوامر السماوية ولا بالأوامر الصحية ولذا قد زادت الإصابات في أيامنا هذه".

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