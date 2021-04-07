2021/04/07 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعلّق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، بشأن تفشي جائحة كورونا، تزامناً مع تسجيل الحصيلة الوبائية اليومية الأعلى منذ تفشي الفيروس في العراق.وقال الصدر في تغريدة له "اعلموا أن استمرار البلاء يعني استمرار الغضب الإلهي، وخصوصاً وأن هذه الجائحة مرت على العالم عموماً وعلى عراقنا خصوصاً فغيرته إلى الأسوأ وما من متعظ".وأضاف، "كيف تتوقعون زوال الوباء..فلا أنتم ملتزمون بالاوامر السماوية ولا بالأوامر الصحية ولذا قد زادت الإصابات في أيامنا هذه".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 8331 إصابة جديداً بفيروس كورونا بعد إجراء 49588 فحصاً جديدة لمشتبه بإصابتهم بالفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يغرد بعد عبور العراق حاجز الـ 8 الاف إصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يغرد بعد عبور العراق حاجز الـ 8 الاف إصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).