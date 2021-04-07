ركلات الترجيح تمنح الجوية بطاقة التأهل للمجموعة الثانية في الابطال على حساب الوحدة السعودي

2021/04/07 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

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تأهل فريق الجوية بكرة القدم اليوم الاربعاء ( 7 نيسان 2021) الى دوري المجاميع في منافسات ابطال آسيا بالفوز على الوحدة السعودي بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الاصلي والشوطين الاضافيين بالتعادل 1- 1، في لقاء جرى ملعب الشرائع بمكة المكرمة في منافسات الملحق الآسيوي

وقال مراسل (بغداد اليوم)، " الشوط الاول أكد أفضلية للفريق السعودي في الحيازة والضغط على المرمى العراقي وهدف التقدم عند الدقيقة 24 ، سجله الفرنسي يوسف نياكاتي من خطأ دفاعي للجوية في التغطية وترك اللاعب دون مراقبة وهو يستلم كرة من رمية جانبية، لينتهي الشوط الاول بالهدف السعودي الوحيد ".

واضاف،" في الشوط الثاني حاول الجوية بناء هجمات والضغط على المرمى السعودي الا ان الفرص لم تكن مركزة مع دفاع سعودي منظم، لكن أيمن حسين أنقذ الجوية بهدف التعادل في الوقت الحرج بعدما إستلم كرة في الدقيقة 90 +2 ، إستدار داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية هزت شباك الحارس السعودي العويشير ،وكان الجوية اكثر نشاطاً في الهجوم بعد اشراك ايمن حسين ولؤي العاني وشريف عبد الكاظم وامجد راضي، لينتهي الوقت الاصلي بالتعادل 1-1، ليذهب اللقاء الى شوطين إضافيين،الشوط الاضافي الاول شهد أفضلية للجوية مع مد هجومي عراقي أجبر الفريق السعودي في العودة الى الدفاع مع استمرار التعادل الى الشوط الاضافي الثاني حتى نهايته لتذهب المباراة الى ركلات الترجيح وفوز الجوية بمحموع الاهداف 4-3 ".

وبعد فوز الجوية التحق الفريق بفرق المجموعة الثانية بدوري ابطال آسيا الى جانب باختكور الاوزبكي وتركتور الايراني والشارقة الاماراتي حيث يستضيف الاخير فرق المجموعة.

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