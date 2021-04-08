خطوات بسيطة لمعرفة اختراق حسابك في فيسبوك

2021/04/08 | 00:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت خلال الأيام القليلة الماضية معلومات عن تسريب البيانات الشخصية لمئات الملايين من مستخدمي فيسبوك حول العالم عبر الإنترنت.

وذكرت تقارير خبرية انه "تم العثور على أكثر من 533 مليون حساب من 106 دول تحتوي على أرقام هواتف وأسماء كاملة ومواقع وعناوين بريد إلكتروني ومعلومات حساسة أخرى منشورة على الملأ في منتدى قرصنة".

وذكر موقع إنسايدر" (Insider)، ان "الاختراق الأخير لفيسبوك يضاف إلى أكثر من 4 مليارات سجل عبر الإنترنت تمت سرقتها أو تسريبها عن طريق الخطأ في السنوات العشر الماضية وفقا لبيانات من شركة (برايفسي رايتس كليرنغ هاوس)".

وذكر متحدث باسم شركة فيسبوك على تويتر، أن "هذه بيانات قديمة تم الإبلاغ عنها سابقا في عام 2019، اكتشفت هذه المشكلة وأصلحت في آب 2019".

وبالنسبة لأولئك الذين قد لا يزال لديهم نفس الاسم الكامل أو تاريخ الميلاد أو رقم الهاتف المحمول أو العنوان الفعلي أو عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمناه في عام 2019 لا تزال هذه البيانات المسربة حساسة، وإليك كيفية معرفة ما إذا كانت التفاصيل الخاصة بك من بين المعلومات المسربة.

الخطوة الأولى: كيف تعرف أنك مخترق؟

يعد التحقق لمعرفة ما إذا كنت متأثرا أمرا بسيطا للغاية، فما عليك سوى زيارة موقع (Have I been Pwned) وإدخال عنوان بريدك الإلكتروني.

فقط انقر فوق "بوند" (pwned) بجانب شريط البحث، إذا كان حسابك ليس مخترقا فستحصل على صفحة خضراء تقول "أخبار سارة"، مع نصائح لكيفية زيادة الأمان.

أما إذا تم تسريب تفاصيل حسابك فسترى شاشة حمراء تقول "أوه..



لا"، ويخبرك كم عدد خروقات البيانات التي تم العثور لنفس البريد الإلكتروني وإذا تم "لصقها" في موقع ويب آخر.

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