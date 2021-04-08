الخارجية العراقية: وجود القوات الأميركية يقتصر على الاستشارة والتدريب

2021/04/08 | 00:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، الأربعاء، أن القوات الأجنبية ستنتشر خارج العراق ضمن جدول زمني محدد....

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