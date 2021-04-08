فوز مثير لباريس سان جيرمان على مستضيفه بايرن ميونخ

2021/04/08 | 00:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انتهت مباراة الذهاب للدور ربع نهائي دوري ابطال اوربا بين بايرن ميونخ الالماني وضيفه باريس سان جيرمان بفوزالنايد الفرنسي بثلاثية لهدفين .سجل اهداف باريس سان جيرمان كل من امبابي في الدقيقتين 3 و68 وماركينيوس في الدقيقة 28.وسجل هدفي بايرن ميونخ كل من ايريك في الدقيقة 37 ومولر في الدقيقة 60 ./انتهى3

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