تشيلسي الانكليزي يحقق فوزا مهما خارج ارضه على بورتو البرتغالي

2021/04/08 | 00:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق نادي تشيلسي الانكليزي فوزا مهما خارج ارضه على نادي بورتو البرتغالي وبهدفين دون رد ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري ابطال اوربا.سجل هدفي تشيلسي كل من ماسون بالدقيقة 32 وبينجامين في الدقيقة 85 من المباراة./انتهى3

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