الكاظمي يعد نتائج الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي ..بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق

2021/04/08 | 00:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي نتائج الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي ..بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق وبما يستحق العراق وهو انجاز جدير بان نهنئ به شعبنا المحب للسلام..واكد الكاظمي في تغريدة ان الحوار هو الطريق السليم لحل الازمات وشعبنا يستحق ان يعيش السلم والامن والازدهار لا الصراعات والحروب والسلاح المنفلت والمغامرات./انتهى3

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