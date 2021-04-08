جولة الحوار الاستراتيجي:واشنطن توافق على سحب قواتها المقاتلة في العراق

2021/04/08 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ ‬‭-‬‭ ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ واشنطن‭,- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ توافقت‭ ‬واشنطن‭ ‬وبغداد‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬الاربعاء‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬آخر‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬المقاتلة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تنتشر‭ ‬للتصدي‭ ‬لمتطرفي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬ واكد‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬إثر‭ ‬هذه‭ ‬المحادثات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الافتراضية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مهمة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقوات‭ ‬التحالف‭ ‬تحولت‭ ‬الى‭ (‬مهمة‭) ‬تدريب‭ ‬ومشورة،‭ ‬ما‭ […]

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