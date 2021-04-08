ما معنى الحوار مع واشنطن؟

2021/04/08 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا توجد دولة كبرى أو صغرى في العالم تستطيع الاستغناء عن الولايات المتحدة ، هذا هو ميزان القوى العالمي الذي يعطي هذه الحقيقة المختصرة، لكن هذا وجه واحد من الحقيقة، ذلك ان الدول تعيد اولويات مصالحها بما لا تدع اكبر قوة عالمية في صراع معها ومن ثم تخسر من حيث موازين الامكانات […]

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