2021/04/08 | 00:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خلاف بشأن شهادة التلقيح في أمريكا لندن- لاهاي -الزمان أعلنت السلطات الصحية البريطانية الأربعاء وفاة 19 شخصا من أصل 79 تعرضوا لجلطات دموية بعد تلقيهم لقاح اكسفورد/استرازينيكا، ولكنّها شددت على أنّ فوائد تلقيه ما زالت أكبر بالنسبة إلى «الغالبية العظمى» من السكان.
وأوضحت مديرة الوكالة البريطانية للدواء جون راين أنّ الإصابات حدثت لدى […]
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وأوضحت مديرة الوكالة البريطانية للدواء جون راين أنّ الإصابات حدثت لدى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجدل يزداد حول لقاح استرازينيكا بعد وفاة 19 بين 79 حالة تجلط) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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