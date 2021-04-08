الجدل‭ ‬يزداد‭ ‬حول‭ ‬لقاح‭ ‬استرازينيكا‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬19‭ ‬بين‭ ‬79‭ ‬حالة‭ ‬تجلط

2021/04/08 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلاف‭ ‬بشأن‭ ‬شهادة‭ ‬التلقيح‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬ لندن‭- ‬لاهاي‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬البريطانية‭ ‬الأربعاء‭ ‬وفاة‭ ‬19‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬79‭ ‬تعرضوا‭ ‬لجلطات‭ ‬دموية‭ ‬بعد‭ ‬تلقيهم‭ ‬لقاح‭ ‬اكسفورد‭/‬استرازينيكا،‭ ‬ولكنّها‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬فوائد‭ ‬تلقيه‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬أكبر‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الغالبية‭ ‬العظمى‮»‬‭ ‬من‭ ‬السكان‭.‬وأوضحت‭ ‬مديرة‭ ‬الوكالة‭ ‬البريطانية‭ ‬للدواء‭ ‬جون‭ ‬راين‭ ‬أنّ‭ ‬الإصابات‭ ‬حدثت‭ ‬لدى‭ […]

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