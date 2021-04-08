الكاظمي: نتائج الحوار الإستراتيجي بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق

2021/04/08 | 00:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن نتائج الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق.وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: ان "نتائج الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق، وبما يستحق العراق، وهو إنجاز جدير أن نهنئ به شعبنا المحب للسلام".واضاف: ان "الحوار هو الطريق السليم لحل الأزمات، شعبنا يستحق أن يعيش السلم والأمن والازدهار، لا الصراعات والحروب والسلاح المنفلت والمغامرات".

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