دوري الأبطال.. سان جرمان يسقط بايرن في ميونيخ

2021/04/08 | 00:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل مهاجم باريس سان جرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي ثنائية ليقود فريقه إلى فوز ثمين بعقر دار منافسه بايرن ميونيخ الألماني، حامل اللقب، 3-2 الأربعاء في ميونيخ في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ليخطو خطوة نحو نصف النهائي.

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