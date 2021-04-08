الشيطان النبيل - فاتن نور

2021/04/08 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاتن_نور انتقل العقل الغيبي في تصوراته البدائية عن الكون، من مرحلة الآلهة المتعدّدة، إلى مرحلة الإله الواحد القاهر المطلق.



ومع تبلور التصور التوحيدي، كان لابد للعقل الغيبي من اختزال الشر بكائن واحد يجسّده في صراعه الكوني مع قوى الخير، ويحرّض على اقتراف الآثام وارتكاب المعاصي.



فبرزت شخصية "الشيطان" في المخيال البشري، تطورّت وتمركزت في معتقداته المنظمة.



التي هالت على شخصيته صفات جهنمية متعالية، فهو المخل ......





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