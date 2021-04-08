سان جيرمان يثأر من بايرن ميونخ ويتغلب عليه في عقر داره بدوري الأبطال

2021/04/08 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا ثمينا على مضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاجأ الفريق الباريسي مضيفه بهدفين متتاليين عن طريق كيليان مبابي والبرازيلي ماركينوس في الدقيقتين 3 و28 على الترتيب، قبل أن ينتفض الفريق البافاري ويعادل النتيجة بتسجيله هدفين حملا توقيع إيريك موتينغ وتوماس مولر في الدقيقتين 37 و60 على التوالي.

وعاد مبابي وسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الـ68 من عمر اللقاء.وثأر باريس سان جيرمان لخسارته بهدف دون مقابل في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام البايرن الذي توج بلقب المسابقة القارية العريقة.

وبهذا الانتصار خارج الديار، وضع سان جيرمان قدما في المربع الذهبي بانتظار الحسم في مباراة الإياب الأسبوع المقبل على أرضية ملعب "حديقة الأمراء" معقل الفريق الباريسي.

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