الكاظمي: الحوار الاستراتيجي بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق

2021/04/08 | 01:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، ان الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر تابعه NRT عربية (8 نيسان 2021)، ان "الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق‏،" مبينا انه "انجاز جدير ان نهنئ به شعبنا المحب للسلام."

واضاف الكاظمي "الحوار هو الطريق السليم لحل الازمات، وشعبنا يستحق ان يعيش السلم والامن والازدهار، لا الصراعات والحروب والسلاح المنفلت والمغامرات."

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