الخفاجي يتسلم رسميا منصب محافظ ذي قار

2021/04/08 | 01:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – واعتسلم احمد غني الخفاجي رسميا منصب محافظ ذي قار بعد تكليفه من قبل رئيس مجلس الوزراء.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان"محافظ ذي قار الجديد احمد غني الخفاجي وصل الى مبنى ديوان المحافظة برفقة المكلف عبدالغني الاسدي وقائد الشرطة اللواء مؤيد فرحان، وجرت عملية الاستلام والتسليم".من جهته قال الخفاجي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): "اننا اليوم نفتقد كوكبة من ثورة تشرين الذي بدمائهم الزكية حدث التغيير وهذه الانعطافة الكبيرة في المشهد السياسي".

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