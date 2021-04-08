تغريدة من الكاظمي حول الحوار الاستراتيجي: الطريق لن يكون بالسلاح والمغامرات

2021/04/08 | 01:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أكّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أنّ نتائج الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي هي "بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق".

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وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه الرسمي، تابعها "ناس"، (8 نيسان 2021)، إنّ "نتائج الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق، وبما يستحق العراق، وهو إنجاز جدير أن نهنئ به شعبنا المحب للسلام".

وأضاف الكاظمي، أنّ "الحوار هو الطريق السليم لحل الأزمات، شعبنا يستحق أن يعيش السلم والأمن والازدهار، لا الصراعات والحروب والسلاح المنفلت والمغامرات".

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