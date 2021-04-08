محافظ الموصل وحديث عن الأمن وإعادة الإعمار

2021/04/08 | 01:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقابلة خاصة لبرنامج بالعراقي مع محافظ نينوى نجم الجبوري، نناقش فيها ملف إعادة الإعمار والأمن في الموصل

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