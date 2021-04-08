العراق يدعو الولايات المتحدة للتعاون في مجال تطوير حقول النفط والغاز

2021/04/08 | 01:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا العراق - ممثلاً في وزارة الخارجية - الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات بينها تطوير حقولِ النفط والغاز.وأكد فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، في بيان صادر بوقت مبكر من اليوم الخميس، على حرص بلاده على …

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