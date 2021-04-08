"استهدفت مواقع عسكرية".. سماع دوي ضربات جوية في دمشق

2021/04/08 | 01:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، برصد دوي انفجارات عنيفة في العاصمة السورية دمشق ومحيطها، جراء ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية، حاولت مضادات الجيش الأرضية التصدي لها في سماء المنطقة.

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