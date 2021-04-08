صحف الخميس تتابع الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي العراقي الامريكي وجلسة مجلس النواب المقبلة

2021/04/08 | 02:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثامن من نيسان ، الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة ، و جلسة مجلس النواب يوم السبت المقبل .صحيفة / الزمان / تابعت موضوع الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة ، الذي افتتحت يوم امس الجولة الثالثة منه بمشاركة وزيري خارجية العراق فؤاد حسين والامريكي انتوني بلينكن .واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد مصادر دبلوماسية ( لم تسمها ) :" ان بغداد حريصة على انجاح المفاوضات في جولتها الثالثة ، لاسيما في ما يتعلق بتقليص مدة بقاء القوات الامريكية في العراق واختصار مهمتها على التدريب فقط".وبينت هذه المصادر ، حسب الصحيفة :" ان المفاوض العراقي يسعى الى تقليص مدة انسحاب القوات الامريكية من ثلاث سنوات الى سنة ونصف".وتابعت / الزمان / :" توقع رئيس تحالف الفتح هادي العامري من الفريق المحاور مع امريكا ، تحقيق السيادة وانهاء الوجود الاجنبي داخل البلاد.ودعا الى وضع جدول زمني محدد ، لانسحاب القوات القتالية الاجنبية من العراق، مشددا على ضرورة اعادة السيطرة العراقية على الاجواء بالكامل وكذلك القواعد الجوية في عين الاسد وحرير".واضاف العامري :" سنتابع بشكل دقيق مخرجات جولة الحوار ،واملنا كبير بالمحاور العراقي من اجل تحقيق الاستقرار الأمني".ونقلت الصحيفة عن مصادر امريكية :" ان الرئيس بايدن لن يضحي بسيادة العراق ، وان واشنطن جادة في ايجاد بدائل لايران ، في ما يتعلق باعتماد العراق عليها بالحصول على الطاقة والغاز لتشغيل محطاته الكهربائية ".صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت عودة مجلس النواب للانعقاد ، تمهيدا للمضي باقرار التشريعات المهمـة خلال الجلسات المقبلة ، و استمرار الحراك النيابي لاعادة النظر بسعر صرف الدولار مقابل الدينار .واشارت / الصحيفة / الى تأكيد اللجنة المالية النيابية اصرار وزارة المالية على عدم تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.ونقلت عن عضو اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي، قوله :" ان تغيير سعر صرف الدولار يمكن ان يتم عبر التشاور مع البنك المركزي”، مشيرا الى :" ان تحديد 130 الف دينار مقابل 100 دولار سيكون مناسبا ومعقولا ومقبولا ".واضاف السعداوي :" ان المتضرر الوحيد من ارتفاع الدولار هو المواطن البسيط كون السلع ارتفعت بشكل كبير"، مبينا :" ان البنك الدولي غير معترض على تغيير سعر الصرف ولا توجد اي اشكاليات او عقبات فنية، لكن وزارة المالية لا تزال مصرة على عدم تغيير السعر".فيما اكد العضو الاخر في اللجنة المالية النيابية، محمد الشبكي ، حسب / الزوراء / :" ان اعادة سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الى ما كان عليه قبل كانون الاول الماضي يصعب تطبيقه حاليا لان الموازنة العامة 2021 بنيت على اساس هذا السعر 1450 ، وبخلاف ذلك سيترتب اعادة كتابة الايرادات العامة باسعار صرف اليوم الحالي ".وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الدستور / التصاعد الكبير بعدد الاصابات بفيروس كورونا وتجاوز عدد الاصابات الثمانية آلاف اصابة خلال 24 ساعة .وقالت الصحيفة :" ان وزارة الصحة والبيئة وصفت زيادة اصابات كورونا في البلاد بالمخيفة".ونقلت عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قوله :" ان الزيادة با صابات فيروس كورونا امر متوقع وحذرنا منه قبل اشهر ،وهي زيادة مخيفة".واضاف :" نتوقع زيادة عددها في الايام المقبلة" مؤكداً :" ان العراق لم يخرج من دائرة الخطر ".واشار البدر الى :" ان الوضع ، الى هذه اللحظة ، لا يزال تحت السيطرة في العراق وماتزال وزارة الصحة قادرة على التعامل مع الاصابات المتزايدة وماتزال لدينا آلاف الاسرة غير المشغولة"./ انتهى

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