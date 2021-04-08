2021/04/08 | 02:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

اعتبر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الخميس، نتائج الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية "بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق".

وقال الكاظمي عبر الحساب الرسميّ في تويتر، 8 نيسان/أبريل، إنّ "العراق يستحق ذلك، وهو إنجاز جدير أن نهنئ به شعبنا المحب للسلام".

وأضاف الكاظمي، أنّ "الحوار هو الطريق السليم لحل الأزمات، وشعبنا يستحق أن يعيش السلم والأمن والازدهار، لا الصراعات والحروب والسلاح المنفلت والمغامرات".

فيما قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، إنّ "القائد العام مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس أركان الجيش لعقد محادثات فنية مع الجانب الأمريكي، لغرض إقرار الآليات والتوقيتات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي في الجانبين الأمني والعسكري".

وبيّن رسول، أنّ التوجيه صدر في "ضوء مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية".

اقرأ/ي أيضًا:

الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن: اتفاق على تخفيض القوات الأمريكية

أهداف متشابكة..



هل يُصلح "الحوار الاستراتيجي" ما أفسدته الصواريخ؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحدث عن السلاح و"المغامرات".. توجيه من الكاظمي عقب الحوار مع واشنطن) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحدث عن السلاح و"المغامرات".. توجيه من الكاظمي عقب الحوار مع واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).